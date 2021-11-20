فيديو .. معجزة بشرية رغم مرض التوحد.. أحمد يحفظ القرآن بأرقام السور والآيات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن طفل معجزة يعانى من مرض التوحد و حفظ القرآن الكريم بالآية .

حيث قال والد الطفل أحمد أن نحله بلغ 11 سنة ومنذ ولادته وهو لا يتحدث إلا بالقرآن وبفضل الله صلى يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم والقنوات التلفزيونية إلى أن تفاجأنا أنه لا ينطق إلا القرآن وإذا قرأت إمامة آية قرآنية فورا يقول اسم السورة ورقم الآية ولا ذا الأمر أذهلنا جميعا

وأضافت والدته قائلة أنا أنجبت شقيق احمد الأكبر وشقيقته الصغرى طبيعيين ويعيشون حياتهم بشكل كامل ، وتمنت أن يتم توصيف حالة نجلها وإذا كان له علاج تتبناه الدولة ليحيا كباقى الاطفال