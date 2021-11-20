فصل الكهرباء عن بعض مناطق وقرى مركز بني سويف 4 أيام للصيانة بدءا من اليوم

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه قد تقررفصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزي بني سويف وناصر، من السبت إلى الثلاثاء الأسبوع القادم، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.
وبحسب البيان الوارد من القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت20/11 عن ( قرية أبو صالح)، ويوم الأحد 21/11 عن (قرية طحا البيشة ، الحلابية ، تزمنت) ، ويوم الاثنين 22/11 عن (مصنع البيبسي،الصرف المغطى)، ويوم الثلاثاء23/11 (قرية العلالمة).
ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة