فصل الكهرباء عن بعض مناطق وقرى مركز بني سويف 4 أيام للصيانة بدءا من اليوم

وبحسب البيان الوارد من القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت20/11 عن ( قرية أبو صالح)، ويوم الأحد 21/11 عن (قرية طحا البيشة ، الحلابية ، تزمنت) ، ويوم الاثنين 22/11 عن (مصنع البيبسي،الصرف المغطى)، ويوم الثلاثاء23/11 (قرية العلالمة).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة