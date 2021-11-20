اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فحص 50 ألف منتفع بالتأمين الصحى الشامل ضمن حملة "انزل واطمن" فى بورسعيد

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:03 م
فحص 50 ألف منتفع بالتأمين الصحى الشامل ضمن حملة "انزل واطمن" فى بورسعيد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 50 ألف مواطن ضمن حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
 
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن (انزل واطمن) هي حملة سنوية بهدف الاطمئنان بشكل دوري على صحة منتفعي التأمين الصحي الشامل والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها واحتوائها أو السيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية التي ساهمت في تعزيز صحة المصريين، كأحد الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.
 
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن حملة (انزل واطمن) مستمرة حتى 15 ديسمبر المقبل، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من أبناء بورسعيد، والتي تشمل 5 فحوصات أساسية "طبيب الأسرة، فحص أسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، قياس السكر العشوائي"، وذلك للاطمئنان على صحتهم، وخاصة المنتفعين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
 
وتابع السبكي: الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والذين مر عليهم عام من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والبالغ عددها 34 مركزا ووحدة طب أسرة حتى الآن. 
 
واستكمل، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة (انزل واطمن)، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها. 
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ضمن حملة ( انزل واطمن) ببورسعيد، فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدًا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا. 
 
ولفت السبكي إلى أنه يتم إحالة أي منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل حال اكتشاف أي مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقي الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجه وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.
 

الرعاية الصحية

انزل اطمن

التأمين الصحى الشامل

حملات وزارة الصحة

حملة انزل واطمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل 80% من الأهالى بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:00 ص

رئيس الرقابة الصحية: مشروع التأمين الصحى الشامل سيشمل 120مليون مواطن

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:01 م

التأمين الصحى الشامل: الدولة تتكفل بدفع اشتراكات المواطنين غير القادرين

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:22 ص

المالية: «التأمين الصحى الشامل» قطاع واعد للاستثمارات الطبية الخاصة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:07 م

26 وحدة ومركزا طبيا بالسويس جاهزة للتشغيل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

السبت، 13 نوفمبر 2021 06:32 م

الرعاية الصحية: تسجيل 75% من مواطنى السويس بمنظومة التأمين الصحى الشامل

السبت، 13 نوفمبر 2021 05:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة