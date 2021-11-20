فحص 50 ألف منتفع بالتأمين الصحى الشامل ضمن حملة "انزل واطمن" فى بورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 50 ألف مواطن ضمن حملة ( انزل واطمن ) للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن (انزل واطمن) هي حملة سنوية بهدف الاطمئنان بشكل دوري على صحة منتفعي التأمين الصحي الشامل والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها واحتوائها أو السيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية التي ساهمت في تعزيز صحة المصريين، كأحد الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن حملة (انزل واطمن) مستمرة حتى 15 ديسمبر المقبل، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من أبناء بورسعيد، والتي تشمل 5 فحوصات أساسية "طبيب الأسرة، فحص أسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، قياس السكر العشوائي"، وذلك للاطمئنان على صحتهم، وخاصة المنتفعين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع السبكي: الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والذين مر عليهم عام من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والبالغ عددها 34 مركزا ووحدة طب أسرة حتى الآن.

واستكمل، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة (انزل واطمن)، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ضمن حملة ( انزل واطمن) ببورسعيد، فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدًا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا.

ولفت السبكي إلى أنه يتم إحالة أي منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل حال اكتشاف أي مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقي الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجه وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.