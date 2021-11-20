اليوم السابع
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فتح باب التسجيل للمشاركة بالمنتدى العالمى للتعليم العالى حتى نهاية نوفمبر

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:04 م
فتح باب التسجيل للمشاركة بالمنتدى العالمى للتعليم العالى حتى نهاية نوفمبر الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية
كتب ــ محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى للشؤون الفنية والمدير التنفيذى لمنتدى التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المهتمين للتسجيل والحضور فى النسخة الثانى من المنتدى العالمى للتعليم العالى  والبحث العلمي (GFHS)، والذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس السيسي، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.
 
وأضاف الدكتور محمد الطيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح باب التسجيل حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك بهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من المهتمين والباحثين فى حضور المنتدى.
 
ويتناول المنتدى العالمى للتعليم في نسخته الثانية العديد من المحاور الهامة، وتشمل مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، في ظل تداعيات جائحة كورونا والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وجاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة، والتحول الرقمي وما بعده: "الشمولية والإتاحة والاستدامة".
 
ويُحاضر بالمنتدى خبراء دوليين من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والشباب وكذلك العديد من الشخصيات العامة.
 
 
 

التعليم العالى

منتدى التعليم العالى

البحث العلمى

المنتدى العالمى للتعليم العالى

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