اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فاوتشي: الأطفال حتى 5 سنوات مؤهلون لتلقي لقاح كورونا بحلول الربيع

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:48 ص
فاوتشي: الأطفال حتى 5 سنوات مؤهلون لتلقي لقاح كورونا بحلول الربيع تلقي لقاح كورونا
أ ش أ

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قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي إن من الممكن أن يكون الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات مؤهلين لتلقي لقاح فيروس كورونا بحلول فصل الربيع المقبل.


وأضاف فاوتشي في تصريحات له أن هذه ما زالت في إطار التكهنات لافتا إلى ضرورة إجراء تجارب طبية للتأكد من هذه التوقعات.
وكانت شركتا فايزر وبيونتك قد ذكرتا أن نتائج تجربتهما على الأطفال في أعمار تتراوح بين عامين و5 أعوام وما بين 6 أشهر وحتى عامين من المتوقع تلقيهم اللقاح اعتبارا من الربع الرابع من العام الجاري.


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كورونا

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