غيوم وأمطار ورعد وبرق ورياح شديدة باردة فى مدينة العريش ووسط سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تلبدت سماء مدينة العريش بالغيوم، وغطت السحب السوداء سماء المدينة بالتزامن هبوب رياح باردة شديدة وارتفاع فى أمواج البحر، وسقوط متقطع للأمطار مع أصوات رعد ومشاهد برق متواصلة .

وكانت الأمطار تجددت بكميات بين خفيفة ومتوسطة بمناطق بئر العبد وغرب مدينة العريش، بعد يوم من استقرار الأحوال الجوية، وقال أهالى بوسط سيناء إن مناطق الحسنة والقسيمة وجنوب رفح شهد سقوط أمطار ما بين شديدة ومتوسطة.

وأعلنت مجالس مدن وسط سيناء حالة الاستنفار تحسبا لحدوث سيول .

وأعلن اليوم محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى اليوم، إنه يتابع عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش، وقام بتفقد تصريف المياه من الشوارع بجانب تفقد محطة الصرف الصحي بالعريش.

وأكد المحافظ، أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة علي مستوي المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.

وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع، موجهًا الشكر إلي جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات علي الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.



اجواء العريش الان



السحب فى سماء العريش



العريش الان وعودة المطر



الغيوم تغطى سماء المنطقة



امطار وغيوم



سماء العريش