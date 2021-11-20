اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 10:51 م
أكرم القصاص
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عودة 8 مهاجرين يمنيين إلى بلادهم بينهم امرأتان وطفل من الحدود البولندية

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:50 م
عودة 8 مهاجرين يمنيين إلى بلادهم بينهم امرأتان وطفل من الحدود البولندية اللاجئون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
كتب وكالات

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قالت وزارة الخارجية فى الحكومة اليمنية، اليوم السبت، إن 8مهاجرين يمنيين بينهم امرأتان وطفل، عادوا الى البلاد من الحدود البولندية مع روسيا البيضاء، فى حين توفى مهاجر تاسع متأثرا بموجة البرد القارس، وسيتم دفنه غداً، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

وذكرت الوزارة فى بيان، أن سفارتها لدى وارسو تنتظر تقرير السلطات حول ملابسات وفاة مواطنها فى سبتمبر الماضي، بينما تقوم باستكمال إجراءات الدفن، المقررة الأحد، بحضور شقيق المتوفى الذى تم تسهيل سفره إلى بولندا.

 

وأوضح البيان أن عدد اليمنيين المتواجدين حالياً فى الأراضى البولندية هم 9 مهاجرين جميعهم من الذكور البالغين، مشيراً إلى مطالبة السلطات البولندية بتسهيل إجراءات عودتهم إلى اليمن.

 

 

 


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