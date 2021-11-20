عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن رئيس البرلمان عقيلة صالح قدم أوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة في بنغازي.

وكان عقيلة صالح، أعلن الأسبوع الماضى ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال كلمة مسجّلة، وقال عقيلة صالح : نسعى للاستقرار وإعادة الشرعية إلى البلاد، مشيرا إلى أن الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد وندعو الشعب للالتزام بالانتخابات.

وأوضح أن الانتخابات المقبلة سبيل أساسي لإنهاء التدخل الأجنبي، مشددا على وجوب الحفاظ على الطابع المدني للدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، حرصه على توحيد المؤسسات ودعم القوى الأمن، مضيفا أنه حريص على استرداد مكانة ليبيا وعزّها، وتابع عقيلة صالح: حريص على أن تكون الحكومة حيث يكون المواطن، مؤكدا حرصه على دور المجتمع المدنى فى الشؤون العامة، وذلك وفق الحدث.