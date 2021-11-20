عاطل يكشف كواليس سقوطه قبل ترويج الحشيش على عملائه في عين شمس

كتب عبد الله محمود

اعترف عاطل تم القبض عليه في عين شمس، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث عين شمس بسرعة إرسال التحريات وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وأضاف المتهم فى التحقيقات، أنه تاجر في المخدرات لجنى مبالغ مالية طائلة، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء إخفاء الحشيش داخل حقيبة بحوزته، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم ضبط المتهم، أثناء مرور ضباط مباحث عين شمس، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى شخص بأحد الشوارع، والذى بمجرد أن رأى القوة ارتبك وحاول الهروب فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش.

وكشف المتهم أنه تم القبض عليه في عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، عن كواليس سقوطه في قبضة رجال المباحث مديرية أمن القاهرة عقب ضبطه، موضحا إنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه، متخذا من دائرة قسم عين شمس، والمناطق المحيطة بها، مسرحا لممارسة نشاطه.

واعترف المتهم بأنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، مضيفا أنه لجأ إلى تجارة المواد المخدرة لتكوين ثروة طائلة، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس توصلت إلى حيازة عاطل مواد مخدرة، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.