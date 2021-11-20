اليوم السابع
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طوارئ فى البحيرة استعدادا لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:16 ص
طوارئ فى البحيرة استعدادا لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أحداث والتدخل على الفور للحد من الآثار الناجمة.

حيث عقدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد بالتزامن مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة وربطها مع الغرفة المركزية لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

 كما تم انتشار المعدات والأطقم وحملات لمتابعة محطات الصرف والمعديات 

يأتى ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة مع الساعات الأولى من فجر يوم السبت 20 نوفمبــر وأن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق من المحافظة قد تكون مصحوبة بحبات البرد.


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