طقس الخليج.. معتدل بالكويت وغائم بالإمارات والبحرين

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع نشرة أحول الطقس في دول الخليج ليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ( القنفذة والليث ) و كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-44 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وقد تظهر بعض السحب الركامية على البحر نهاراً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والثاني عند الساعة 07:09 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في وقت لاحق وتصاعد الأتربة في بعض المناطق. الرياح: متقلبة الاتجاه عموماً جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احياناً في وقت لاحق مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%. وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح شديدة السرعة.

الكويت