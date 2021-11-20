طارق شوقى: نقدم تعليما فنيا راقيا ونستهدف تشغيل 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

كتب ـ محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

رحب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بطالبات التعليم الفنى المشاركات فى برنامج هى تقود والذى تنظمه مؤسسة شباب القادة ، مطالبا الإعلام بالحديث عن التعليم الفنى، موضحا أن التعليم الفنى يشهد ثورة حقيقة للتطوير، مشيدا ببرنامج هى تقود الذى تتبناه مؤسسة شباب القادة، موضحا أن التعليم الفنى يشهد اهتماما كبيرا على غرار التعليم العام والثانوية العامة حيث تم إطلاق مشروع تطوير التعليم الفنى، ووصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لأكثر من 30 مدرسة قائلا: الوزارة تقدم تعليما فنيا راقيا جدا ونسبة المتقدمين بالمدارس الفنية اكبر من قدرة الوزارة على الاستيعاب وتهدف إلى تشغيل 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فريق الوزارة للتعليم الفنى سوف يغادر خلال الأيام المقبلة إلى فنلندا لنقل التجارب، موضحا أنه من المقرر أن يكون ما تم عرضه اليوم فى برنامج هى تقود ليتم لعرض مرة أخرى فى منتدى شباب العالم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم الفني أصبح أكثر تقدما من أي وقت، وهناك نجاحات كثيرة تستحق التركيز عليها مثل نجاحات التعليم الفني، وليس الثانوية العامة فقط. وهناك ثورة حقيقية في التعليم الفني.

ووجه الشكر لمؤسسة شباب القادة، على سعيها لتخريج كوادر شبابية وتعريف الطلاب والطالبات بريادة الأعمال وتدريبهم ليكونوا فاعلين في المستقبل.

وقال إن التعليم الفني لا يأخذ حقه إعلاميا، وهناك منظومة جديدة للطلاب المدارس الفنية، وأصبح لدينا أكثر من 30 مدرسة تكنولوجية، وهناك طفرة هائلة في المدارس الفنية وعدد المتقدمين للمدارس التكنولوجية سنويا أكبر من قدراتنا، ونهدف لفتح 100 مدرسة تكنولوجية جديدة.

أوضح أن الوزارة تقوم بتدريب طلاب مدارس التعليم الفني على اللغات وريادة الأعمال للعمل خارج مصر في ألمانيا وفنلندا، وسوف يزور قيادات التعليم الفني لفنلندا قريبا، للاستفادة من تجاربهم، وسيكون هناك منهج جديد عن وظائف المستقبل.

وقال إن الوزارة ستبذل مجهودات مضاعفة، على أن يتم عرض نجاحات طالبات مؤسسة شباب القادة خلال مؤتمر شباب العالم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا.

ويشارك في حضور المسابقة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.