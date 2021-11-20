ضبط عصابة تستولي على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب و الإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى، قيام (أحد الأشخاص ووالدته، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بوظائف بالشركات المختلفة مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم عن طريق تحويلها حوالات بريدية على مكاتب البريد .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد مكاتب البريد بمحافظة الإسكندرية عقب صرفهما حوالتين من (سيدتين) بمبلغ مالى ، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى .

بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن وظائف شاغرة بتلك الصفحات وإيهام المواطنين بأن تلك الحوالات رسوم التقدم للوظائف وتم ضبط أكلاشية ، وضبط الهاتف المحمول الذى يتم إدارة صفحات مواقع التواصل الإجتماعى منه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.