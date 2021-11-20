ضبط صاحب مخزن بحوزته 4 أطنان مواد غذائية فاسدة في مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب مخزن بدون ترخيص لحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (4,612 طن مواد غذائية "نشا، كاتشب، مكرونة، خل، زيت طعام، مايونيز، مسلى، عسل أسود، مشروم، عسل جلوكوز، مربى") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتعرف على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.