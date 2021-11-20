صنع فى قنا.. اعرف أهم المعلومات عن إنتاج أول عربة متنقلة للمأكولات

قنا صابر سعيد

أعلنت محافظة قنا عن إنتاج أول عربة متنقلة للمأكولات بصناعة قنائية داخل مصنع الألمونيوم بنجع حمادي، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الشباب ومساعدتهم فى دخول مجال ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة للشباب مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة وتنفيذ نموذج ناجح مرضى لجميع الأطراف.

يستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن العربة المتنقلة بإنتاج قنائي

1. مصممة بأبعاد 3 أمتار طول × 2 متر عرض، و220 سم ارتفاع، ومجهزة بخامات عالية الجودة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام.

2. مضاف لها صنبور وخزان مياه، وخزان صرف، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة.

3. التصميم يصلح لتجهيز وبيع الوجبات السريعة "تيك أوى"، الآيس كريم ، الساندويتشات المتنوعة.

4. يقوم الشاب بشراء العربة بنظام التمويل سواء من خلال أحد البنوك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

5. يتم السداد بنظام الأقساط بفائدة ميسّرة، ثم يقوم بإنهاء إجراءات الترخيص في الوحدة المحلية للمدينة التابع لها وذلك وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بوحدات الطعام المتنقلة.

6. خط انتاج للعربات لتوفير الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات شباب المحافظة وسيتم طرح العربات بسعر التكلفة كمساهمة من المصنع لدعم الشباب الباحث عن فرص عمل انطلاقا من دوره فى المشاركة المجتمعية.

7. محافظة قنا بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن حددت بعض الأماكن المقترحة لوضع العربات المتنقلة بها تمهيدا لاستغلالها فور الإعلان عن العربات وبيعها للشباب الراغبين في الحصول عليها.