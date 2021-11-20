صحة المنوفية: إجراء 30 عملية عيون مجانا بمستشفى رمد منوف الجمعة القادمة

المنوفية - محمد فتحي

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه سيتم إجراء أكثر من 30 حالة بين مياه بيضاء وحول وكيلة زرقاء صحة المنوفية تشهد يوم الجمعة 26 نوفمبر يوم فى حب مصر وملحمة طبية وإجراء أكثر من (30)حالات عيون بمستشفى رمد منوف، وذلك فى إطار التوجهات السياسية فى الدولة ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للقضاء على قوائم الانتظار وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية للحفاظ على سلامة المواطنين.

ذلك فى جو ملئ بالحب والعطاء أكد وكيل الوزارة إلى أنه على وجود أربعة عيادات فى هذا اليوم، بالإضافة إلى أنه سيتم إحضار أحدث المعدات الطبية من مستشفى رمد شبين الكوم وذلك لأجراء كافة العمليات منذ الساعة الثامنة صباحا حتى الانتهاء من اخر مريض بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى انهاء قوائم الانتظار على مستوى الجمهورية

وأكد وكيل الوزارة أن العمل مستمر بصحة المنوفية من أجل القضاء على قوائم الانتظار لأهالى المنوفية وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة المنوفية.