شهود عيان يروون تفاصيل وفاة عروس الشرقية أثناء الزفة.. بث مباشر

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عن وفاة عروسة وشقيقة وخال العريس بعد سقوط السيارة بهم فى مصرف أثناء الزفة.

وقال هانى فودة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية إن اليوم كان فرح العروسة التى لقت ربها وكان معها فى السيارة التى يقودها خال العريس وشقيقة العريس، والعريس وأثناء عودتهم من الكوافير لإتمام الزفاف سقطت السيارة فى مصرف مجاور للطريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى ليفظ ثلاثة أنفاسهم الأخيرة من بينهم العروسة: مى محمد مرسى وشقيقة العريس منة وجدى مأمون وخال العريس شاكر نبيل زين، وما زال العريس سعيد وجدى مأمون فى العناية المركزة.

وأضاف الحاج نبيل الزنيتى عمدة قرية أبو متنا أن هذا الطريق الذى وقع عليه الحادث والذى حول الفرح إلى مأتم لا يصلح للسير لأنه غير ممهد ومظلم وبه ملفات صعبة.