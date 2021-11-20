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شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة تزيل 90% من 12 نقطة تجمعات أمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:49 م
شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة تزيل 90% من 12 نقطة تجمعات أمطار أمطار
ماجد تمراز

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قال المهندس وليد عابدين المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه تم نشر معدات الشركة منذ أمس الساعة 11 مساء، تحسباً لسقوط أمطار في أي وقت، مؤكداً أن الشركة لديها 149 معدة فى القاهرة، موضحاً أن الأمطار بدأت من الساعة الواحدة والنصف وحتى الساعة الرابعة، وشملت كل المناطق في القاهرة والجيزة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "التجمعات الأولى للموجة الأولى من الأمطار، تم التعامل معها على مدار 3 ساعات فور هطولها، وتم إزالة 90% منها، وكان هناك 12 نقطة تجمع بمحافظة القاهرة، ما بين شرق القاهرة ووسط البلد ومصر الجديدة، وكان هناك تجمعات في الجيزة وتم التعامل معها بشكل فوري".
 
وقال: "خطة الانتشار تتم من خلال نقاط تمركز، وبالتحديد عند مطالع ومنازل الكباري والانفاق والمحاور الرئيسية، وبمجرد سقوط الأمطار، يتم التعامل بشكل سريع مع أي تجمع للمياه".

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