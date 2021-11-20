شاهد إنجازات الرئيس السيسى فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى (فيديو)

شهد قطاع التعليم والبحث العلمي خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي إنجازات متنوعه..
- بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ عام 2014/2015
- 494 كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية منذ 2014/2015
- 188 برنامجا جديدا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعمليه التنمية الوطنية
- 35 جامعه خاصه وأهلية بزيادة 17 جامعه منذ 2014/2015
- 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط، و3 جامعات تكنولوجية جديده بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019/2020
- تم أدراج 4 جامعات في تصنيف ليدن الهولندي و 8 في تصنيف time higher education البريطاني عام 2017
- شهد تصنيف التايمز البريطاني time higher education زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة الى 12 جامعة
- شهد تصنيف "شنغهاى "إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن اعلى 500 جامعة عالميا في 54 تخصص علمي
- شهد تصنيف us news العالمى للعام 2020 أدراج 14 جامعة مصرية.
- شهد تصنيف qs العالمى 2020للمنطقه العربية أدراج 22 جامعه مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية
- مما يؤكد زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل الى 17.1% على مستوى تصنيف الجامعات.
- إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2020.
- ضم 9 جامعات مصرية بقائمه الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندى .
- ارتفعت مرتبه مصر في مؤشر المعرفة العالمى 17 مركزا عن 2018 ليصبح 28 من ضمن 126 دولة عام 2019.
- احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم .
- احتلت مصر المركز 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية .
- احتلت مصر عالميا المرتبة 11 في النشر العلمى في تحليه المياه و الأولى افريقيا و المرتبه 25 في النانو تكنولوجى و الثالثة إفريقيا في الزراعة الذكية .
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