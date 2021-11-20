شاهد إنجازات الرئيس السيسى فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى (فيديو)

كتب محمد عبد الرازق

شهد قطاع التعليم والبحث العلمي خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي إنجازات متنوعه..

- بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ عام 2014/2015