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شاهد إنجازات الرئيس السيسى فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى (فيديو)

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:33 م
شاهد إنجازات الرئيس السيسى فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى (فيديو) الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد الرازق

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شهد قطاع التعليم والبحث العلمي خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي إنجازات متنوعه..
 

- بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ عام 2014/2015

  • 494 كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية منذ 2014/2015
  • 188 برنامجا جديدا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعمليه التنمية الوطنية
  • 35 جامعه خاصه وأهلية بزيادة 17 جامعه منذ 2014/2015
  • 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط، و3 جامعات تكنولوجية جديده بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019/2020
  • تم أدراج 4 جامعات في تصنيف ليدن الهولندي و 8 في تصنيف  time higher education  البريطاني عام 2017 
  • شهد تصنيف التايمز البريطاني time higher education  زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة الى 12 جامعة
  • شهد تصنيف "شنغهاى "إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن اعلى 500 جامعة عالميا في 54 تخصص علمي
  • شهد تصنيف  us news  العالمى للعام 2020 أدراج 14 جامعة مصرية.
  • شهد تصنيف qs  العالمى 2020للمنطقه العربية أدراج 22 جامعه مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية 
  • مما يؤكد زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل الى 17.1%  على مستوى تصنيف الجامعات.
  • إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2020.
  • ضم 9 جامعات مصرية بقائمه الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندى .
  • ارتفعت مرتبه مصر في مؤشر المعرفة العالمى 17 مركزا عن 2018 ليصبح 28 من ضمن  126 دولة عام 2019.
  • احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم .
  • احتلت مصر المركز 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية .
  • احتلت مصر عالميا المرتبة 11 في النشر العلمى في تحليه المياه و الأولى افريقيا و المرتبه 25 في النانو تكنولوجى و الثالثة إفريقيا في الزراعة الذكية .  
 

 

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