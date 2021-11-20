اليوم السابع
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سقوط حارس عقار وخادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بقصر النيل

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:39 م
سقوط حارس عقار وخادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بقصر النيل مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على خادمة وحارس عقار بمنطقة قصر النيل لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد الأشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم، بسابقة سفره خارج البلاد منذ أسبوعين وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقـة مجموعة من المشغولات الذهبيــة من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس العقار محل البلاغ، خادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم).

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.. وبمواجهتهما أقر الأول بأنه قام بالإستيلاء على مفتاح الشقة من نجل المُبلغ وعقب ذلك تمكن من دخول الشقة وسرقة المشغولات الذهبية وتسليمها  للثانية بقصد التصرف فيها بالبيع وأضاف بتخلصه من مفتاح الشقة بإلقائه بمياه نهر النيل.. وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال الأول أيدتها، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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