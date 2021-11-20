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سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالأسواق اليوم

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:51 م
سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالأسواق اليوم صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت، للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

4.25 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

4.26 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

4.24 جنيه للشراء.

 4.29 جنيه للبيع.

 

 


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