ساعات ويغلق تسجيل المغتربين اللبنانيين تمهيدا للمشاركة فى الانتخابات النيابية

إيمان حنا

تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليل اليوم بتوقيت بيروت، مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين في مختلف دول العالم، تمهيدا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وفق موقع لبنان 24 .



ووفقا لآخر الأرقام، فقد بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجلين 231.717.

ولا يزال الخلاف الذى أثارته مصادقة البرلمان اللبناني لقانون الانتخابات النيابية رغم رده من رئيس لبنان ميشال عون جدلا بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات فى أكتوبر الماضى، قائما بين حركة أمل والتيار الوطني وعلى رأسه الرئيس عون، كما تأتى الاستعدادات فى ظل الأزمة مع الخليج التى تلقى بظلالها على كافة المناحى السياسية فى بلاد الأرز.

وتبنى النواب اللبنانيون، أكتوبر الماضى، فى تصويت ثان قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 27 مارس المقبل، فيما رفضه عون فى 19 أكتوبر الماضى، وأعاد القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة ثانية من جراء ما اعتبره "مخالفات دستورية.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع في 27 مارس، قائلا: "إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله، مشددا على أنه لن يوقع مرسوما يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 مارس للاقتراع، إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله".