زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمشدد للمتهمين بـ"أحداث عنف دار السلام"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 4 سنوات، يوم 20 نوفمبر 2017، الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف دار السلام".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقطع الطريق العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم والأمن العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع للخطر، وحيازة مواد مفرقعة.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.