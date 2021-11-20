اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 10:56 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يهز أذربيجان

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:56 م
زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يهز أذربيجان مقياس ريختر _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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تعرضت أذربيجان لهزة أرضية متوسطة القوة، اليوم السبت، بحسب هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، وصرحت الهيئة أن قوة الزلزال الذى ضرب أذربيجان هى 5.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب "سبوتنيك".

ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كم ويبعد 16 كم شمال شرقى منطقة شاماخى فى أذربيجان.

 

وتصنف الزلازل التى تقل شدتها عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنها زلازل متوسطة القوة، بينما تكون الزلازل التى تصل شدتها إلى 6 درجات وما فوق، بأنها زلازل قوية.

 

 


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