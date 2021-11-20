زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يهز أذربيجان

تعرضت أذربيجان لهزة أرضية متوسطة القوة، اليوم السبت، بحسب هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، وصرحت الهيئة أن قوة الزلزال الذى ضرب أذربيجان هى 5.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب "سبوتنيك".
moderate #earthquake shakes #Azerbaijan 13 min ago. More info at: https://t.co/xLuu4UQ3W0 pic.twitter.com/5bdjka1Z2q— EMSC (@LastQuake) November 20, 2021
ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كم ويبعد 16 كم شمال شرقى منطقة شاماخى فى أذربيجان.
وتصنف الزلازل التى تقل شدتها عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنها زلازل متوسطة القوة، بينما تكون الزلازل التى تصل شدتها إلى 6 درجات وما فوق، بأنها زلازل قوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة