روسيا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 37 ألفا و120 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 9 ملايين و294 ألفا و188 حالة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية - حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية - 1254 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 262 ألفا و843 حالة.

وتعافى على مدى يوم أمس 36 ألفا و172 شخصا؛ ليصل بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 7 ملايين و992 ألفا و426 شخصا.