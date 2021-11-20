روسيا تدعو أمريكا للضغط على أوكرانيا من أجل التسوية السلمية في دونباس

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أعربت روسيا عن أملها في أن يمارس الجانب الأمريكي ضغوطا على أوكرانيا حتى تفي بالتزاماتها للتسوية السلمية في دونباس.

وذكرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية - في بيان نقلته شبكة (روسيا اليوم) - "نشير إلى كلمات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باساكي حول دعم بناء الجهود لحل النزاع في دونباس وفقا لاتفاقيات مينسك".

وشددت البعثة الدبلوماسية الروسية على أن كييف "يجب أن تتوقف نهائيا عن تعطيل اتفاقيات مينسك"، متابعة "نأمل أن تستمع السلطات الأمريكية إلى المنطق السليم وأن تؤثر على شريكها الاستراتيجي، للوفاء بالتزاماته بالتنسيق الوثيق مع دونيتسك ولوجانسك".

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد رحبت، في وقت سابق، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يجب حل النزاع بشكل سلمي على أساس اتفاقيات مينسك.

وأشار بوتين في حديثه خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الخارجية، يوم الخميس الماضي، إلى أن الشركاء في رباعية نورماندي (ألمانيا وفرنسا) لا يجادلون شفهيا في أهمية اتفاقيات مينسك، ولكنهم في الواقع يغضون النظر ويتجاهلون مساعي كييف لتعطيل هذه الاتفاقيات، الأمر الذي يقود المفاوضات إلى طريق مسدود.