روايح الزمن الجميل.. فلاحات الدقهلية يخبزن "عيش بلدي" في فرن قش.. فيديو وصور

التقى "اليوم السابع" فلاحات قرية القنان التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اللواتى يحتفظن بعادات وتقاليد الريف المصرى العريقة، رغم تطور الحياة وسرعتها، فتجدهن ينسجمن مع خضرة الطبيعة بخبزن ويطهون الخبز البلدى برائحته الذكية ومذاقه الشهى فى الفرن القش.

قالت سعاد عطية مبارك البالغة من العمر 30 عاما إحدى الفلاحات بالقرية، لـ"اليوم السابع"، إنهن يفضلن الطهى عن طريق الفرن القش والكانون، لكونهما يضيفان مذاقا مميزا للطعام وخاصة السمك والرز المعمر والعيش البلدي، مشيرة إلى أنهن رغم امتلاكهن للأجهزة المنزلية الحديثة من بوتاجاز وغسالة وغيرها، واستخدامهن لها فى حياتهن اليومية مع تطور الحياة وسرعتها، إلا أنهن يحتفظن بمقتنياتهن التقليدية التى تعبر عنهن وعن عاداتهن وتقاليدهن التى توارثوها عن أجدادهن وتعبر عن أصالتهن وأصالة الريف المصري.

وأوضحت أنهن يطهون فى الفرن القش منذ أكثر من 30 عاما، الخبز البلدى بأحجامه المختلفة والرز المعمر، والذى قاموا بصناعته من الطوب الأحمر والقوالب والطين، ليحتوى على فتحة الغرض منها إدخال قطفات من القش والحطب يتم إشعال النيران فيه حتى تزداد درجة الحرارة بالفرن لطهى الخبز والذرة والسمك والمأكولات التقليدية الأصيلة.

وأضافت أنها وأسرتها انتقلوا لعزبة القنان بمركز بلقاس منذ 30 عاما لزراعة الأرض بالمحاصيل المختلفة من الأرز والقطن والقمح والذرة والفلول وغيرها؛ بحثا عن لقمة العيش والرزق الحلال، مؤكدة على أنهم يتقاسمون الأعمال مع بعضهم البعض، فالنساء يقمن بمباشرة أعمال المنزل ورعاية الماشية أما الرجال فيهتمون بزراعة الأرض وقد يساعدونهم أن احتاجوا إليهن فى جمع محاصيل وخيرات الأرض.