رفع إحداثيات أراضٍ مقترحة لإنشاء 3 محطات رفع الصرف بقرى الفشن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحي

قال حمادة راضى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف ، إنه تم رفع إحداثيات 3 مساحات من الأراضى المقترحة بقرية أبسوج وصفط النور ونزلة البرقى، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدا لإنهاء إجراءات تخصيصها، بهدف إنشاء 3 محطات رفع الصرف الصحى ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.

وأضاف حمادة راضى لـ"اليوم السابع" أن الثلاث قطع أراضى بقرى أبسوج وصفط النور ونزلة البرقى، التى تم رفع احداثياتها تمهيدا لتخصيصيها لإقامة محطات رفع الصرف الصحى.

وأضاف رئيس المدينة أن هناك خطة لتوفير السلع الغذائية وخاصة اللحوم بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين محدودى الدخل، حيث تم إنشاء شادر لبيع اللحوم البلدية أمام قصر الثقافة بالفشن، فضلاً عن تمركز السيارات المتنقلة بالقرى والعزب والنجوع، لبيع اللحوم المجمدة والسلع الغذائية والبقالة بأسعار تنافسية وذات جودة عالية عن مثيلاتها بالأسواق.