رئيس وزراء بولندا يحث مواطنيه على تلقي اللقاح المضاد لكورونا

أ ش أ

حث رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد للموجة الرابعة من الجائحة.



وقال موراوسكي - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - إن التطعيم يعد أفضل طريقة لمكافحة فيروس كورونا والتغلب عليه، مشيرا إلى أن تسجيل نحو 25 ألف إصابة يومية جديدة "مستوى ينذر بالخطر، ويلزمنا جميعا بالعمل واحترام القيود الحالية".



كان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا بلغ 3 ملايين و303 آلاف و46 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 80 ألفا و399 حالة.