رئيس مدينة مطروح: فرق الطوارئ تعمل على رفع مياه الأمطار من الأحياء

مطروح - حسن مشالي

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم الدفع بفرق الطوارئ ومعدات وسيارات مجلس المدينة، لرفع وإزالة تجمعات وتراكمات مياه الأمطار، بالطريق الدولي الساحلي بمدخل المدينة، والحارة البطيئة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار .

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان صحفي، إلى أن العمل متواصل منذ فجر اليوم السبت، لضمان سرعة رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، بسيارات ومعدات شفط المياه من الأحياء والطرق السريعة بمداخل المدينة شرقا وغربا، مع التنسيق المستمر بين إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار في نطاق المركز علي مدار اليوم.

وأوضح رئيس المدينة، أن غرفة عمليات المجلس، تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266