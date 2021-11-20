رئيس مجلس الشيوخ البولندى يتلقى طردا فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة

كتب محمد جمال

أعلن رئيس مجلس الشيوخ البولندى، توماش جوردسكى، اليوم السبت، تلقيه طردا فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة، وقال جوردسكي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إليكم ما تؤدى إليه صناعة الازدراء والتحريض على المعارضين السياسيين، وصلنى طرد باسمى فى مجلس الشيوخ فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة"، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأضاف "تم التحفظ على الطرد من قبل الهيئات المختصة، وأتمنى أن يتمكنوا من القبض على المتهم بسرعة"، في غضون ذلك، أكدت السلطات البولندية، اليوم السبت، أن محاولات عبور المهاجرين من الحدود البيلاروسية انخفضت، لكنها شددت على أن الأزمة لم تنته بعد.

وحسب بيان لحرس الحدود البولندي نشرته "رويترز"، جاء فيه أن محاولات عبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من قبل مهاجرين من بيلاروسيا انخفضت يوم أمس الجمعة، لكنه حذر من أن أزمة الهجرة لم تنته بعد.

ورصد البيان أن عدد محاولات الدخول غير القانوني من بيلاروسيا انخفض إلى 195 يوم الجمعة، من 250 في اليوم السابق، و501 يوم الأربعاء.

على الرغم من انخفاض عدد محاولات العبور، قال مسؤولون بولنديون إنهم يتوقعون المزيد من التوترات، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن البولندي ستانيسلاف زارين: "لا، هذه الأزمة السياسية لم تنته، ولا تزال بيلاروسيا تسعى للتصعيد ومواصلة العمليات ضد بولندا".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.