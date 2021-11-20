رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي لاستيعاب زيادة عدد الطلبة..صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مبنى الرعاية "الإسكان الخارجي" للطلاب التابع للمدن الجامعية، ومبنى المعونة لتسكين الطالبات، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وأكد عبد الخالق، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التجديد والصيانة التخصصية والتطوير الشامل للمبنيين، إلى جانب تجهيزهما وفرشهما بالشكل المطابق لمعايير الصحة والسلامة، والذي من شأنه ضمان الاستقرار والطمأنينة للطلبة والطالبات، وتوفير المناخ المناسب لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أنه تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عملية التسكين بالمدن الجامعية، وذلك حرصاً من إدارة الجامعة علي صحة وسلامة أبنائها الطلاب.

وأضافت سامية زايد، أن مبنى الرعاية "الإسكان الخارجي"، يقع بمدينة ناصر خارج الحرم الجامعي القديم، و مكون من ٤ طوابق ويسع 108 طالب، وبالنسبة لمبنى المعونة يقع خلف شارع الإذاعة بغرب مدينة سوهاج، ويضم ٢٠٠ سرير وتم استئجاره مع مؤسسة التضامن الاجتماعي.



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (2)



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (3)



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (4)



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (5)



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (6)



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (7)



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (8)



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (9)



رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنيين للإسكان الخارجي (10)