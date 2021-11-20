رئيس جامعة حلوان يؤكد انتظام الدراسة غدا وعدم إصدار قرار بتعطيلها حتى الآن

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة غدا على مستوى كليات الجامعة، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بتعطيل الدراسة في الجامعة بسبب حالة الطقس حتى الآن.

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة حالة الطقس، وإذا حدث أى أمر يؤثر على سلامة الطلاب حتى صباح الغد سيتم اتخاذ قرارا بتعطيل الدراسة، وذلك بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعلن تعطيل الدراسة غدا، الأحد، لسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الطلاب وتحسبا لزيادة سقوط الأمطار.

وشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.