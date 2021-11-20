اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 08:51 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء التشيكى يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:04 م
رئيس الوزراء التشيكى يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أندريج بابيس رئيس الوزراء التشيكى
أ ش أ

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أقر رئيس الوزراء التشيكى المنتهية ولايته، أندريج بابيس، أنه يفكر فى إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى البلاد.

 

وقال بابيس - ردًا على سؤال على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، نقله راديو (براغ) الدولى اليوم السبت إن قراره سيعتمد على ما إذا سيتلقى دعمًا كافيًا من الجمهور من عدمه.

 

وكان بابيس قد أشار - فى وقت سابق - إلى أن الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، يود أن يراه يترشح للمنصب الرئاسي، وبموجب القانون التشيكي، فإن الأمر يتطلب جمع توقيعات دعمًا لترشح بابيس من 50 ألف مواطن، و20 مشرعًا أو 10 أعضاء بمجلس الشيوخ،

 

بينما يحظى حزب "آنو" التابع لبابيس بـ 72 مشرعًا فى مجلس النواب، لذا فإن استيفاء هذا الشرط لن يمثل مشكلة.

 

 


رئيس الوزراء التشيكى

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الانتخابات الرئاسية المقبلة في التشيك

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