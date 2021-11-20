اليوم السابع
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ذا هيل: تمرير خطة بايدن للإنفاق الاجتماعى والمناخ انتصار كبير له ولحزبه

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:38 م
ذا هيل: تمرير خطة بايدن للإنفاق الاجتماعى والمناخ انتصار كبير له ولحزبه الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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علقت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على تمرير الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى خطتهم الضخمة للإنفاق الاجتماعى والمناخ بنسبة تصويت 220-213، وقالت إن هذه الخطوة تضمن فوزًا كبيرًا للحزب قبل عطلة عيد الشكر، وقدم دفعة للرئيس الأمريكى جو بايدن فى لحظة مضطربة لإدارته.

وقالت الصحيفة إن التصويت جاء متأخرا بنصف يوم عن الموعد المقرر، وهو تأخير تسبب فيه زعيم الأقلية فى مجلس النواب كيفين مكارثى (جمهورى من كاليفورنيا)، الذى عطل المجلس ليلة الخميس لأكثر من ثمانى ساعات بعد خطاب غاضب احتجاجا على التشريع الذى حذر أنه سيدفع البلاد إلى حالة من التدهور الاقتصادي.

ومع رفض مكارثى التنازل عن الكلمة، ألغى القادة الديمقراطيون خطتهم للتصويت ليلة الخميس، وعادوا إلى الانعقاد الجمعة وأقروا مشروع قانون بقيمة 2 تريليون دولار تقريبًا فى تصويت شبه حزبي. وكان النائب جاريد جولدن، الديمقراطى الوحيد الذى انضم إلى كل الجمهوريين فى معارضة الصفقة.

ولتمرير الخطة ، تضيف الصحيفة، تطلب الأمر من معظم زملاء جولدن الوسطيين، القلقين من ديون البلاد المتزايدة، تقديم دعمهم على الرغم من تحليل التكلفة فى اللحظة الأخيرة الذى كشف أن الحزمة ستضيف ما يقرب من 160 مليار دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل.

ومررت الخطة فقط بعد تسليم مكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبى تقديرا لتكلفة مشروع القانون، والذى طالب به المعتدلون قبل الادلاء بأصواتهم.

وثبتت النتائج التى توصل إليها مكتب الميزانية بالكونجرس أنه من شأن مشروع القانون أن يزيد العجز بمقدار 367 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، أنها مقبولة لتمرير تحفظات كافية على مشروع القانون.

وجاء تقييم مكتب الميزانية فى الكونجرس (CBO)، الذى صدر مساء الخميس، فى مواجهة وعد بايدن بأن التشريع سيتم دفع ثمنه بالكامل، حيث أثارت التكلفة الإجمالية لمشروع القانون بعض الجدل والكثير من الارتباك، وفقا للصحيفة.


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الديمقراطيين

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