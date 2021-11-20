خطوات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات × 9 معلومات

كتب ــ محمد صبحى

انطلقت أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات الخميس الماضى 18 نوفمبر، وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع" كيفية إجراء الانتخابات الطلابية، بالخطوات:

1 - سحب وتقديم الاستمارات.

2 - إعلان الكشوف المبدئية.

3 -تلقي الطعون

4 -إعلان الكشوف النهائية.

5 -بدء الدعاية الانتخابية.

6 -بدء انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.

7 - انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات.

8 - يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد علي مستوى الكليات.

9 -انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.