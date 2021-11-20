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خطوات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات × 9 معلومات

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:00 ص
خطوات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات × 9 معلومات أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية
كتب ــ محمد صبحى

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انطلقت أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات الخميس الماضى 18 نوفمبر، وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع" كيفية إجراء الانتخابات الطلابية، بالخطوات:
 
 1 - سحب وتقديم الاستمارات.
2 - إعلان الكشوف المبدئية.
  3 -تلقي الطعون
 4 -إعلان الكشوف النهائية.
 5 -بدء الدعاية الانتخابية.
6 -بدء  انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.
7 - انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات.
8 -  يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد علي مستوى الكليات.
9 -انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
 
 

الاتحادات الطلابية

اتحاد الطلاب

انتخابات اتحاد الطلاب

التعليم العالى

الجامعات

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