"حوار المنامة" يؤكد تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة

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أكد مستشار الدفاع فى ماليزيا داتو سرى هشام الدين بن حسين، أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لافتا إلى أن أكبر التحديات التى يواجهها العالم اليوم هى جائحة كورونا التى باتت على رأس الأولويات ولا بد من تضافر الجهود الدولية لمواجهتها.

وقال المسؤول الماليزى - خلال الجلسة العامة الثانية من أعمال منتدى (حوار المنامة 2021) التى حملت عنوان (الخليج وآسيا) - إنه يجب العمل وفق ثلاث مبادئ أساسية لمعالجة التحديات، وهى ضرورة بناء العلاقات الاستراتيجية ومد جسور التعاون مع المناطق التى تشاطرنا الاهتمام بتعزيز الأمن والتعاون وإيجاد الحلول للتحديات، وكذلك تعزيز الثقة.

ونوه - وفقا لوكالة أنباء البحرين - إلى انضمام ماليزيا إلى التحالف الدولى ضد داعش فى 2014، موضحا أن بلاده تدرس كيفية القيام بدور أكثر أهمية فى التحالف، والعمل على تعزيز التعاون خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن العلاقات بين دول الخليج وجنوب شرق آسيا هى علاقة بناءة.

من جهته، أشاد مستشار الأمن الوطنى بالمملكة المتحدة ستيفن لوفرغروف بنتائج قمة المناخ التى عقدت مؤخرا فى جلاسكو، مثمنا الاهتمام العالمى لإيجاد حلول لمواجهة التحديات المناخية التى أثرت على اقتصاديات العالم.

وقال لوفرغروف أن بلاده تولى اهتماما كبيرا فى مجال ضمان بقاء النظام الدولى مفتوحا، وأنها ستدافع عن الاتفاقية المطروحة فى هذا الشأن لردع الأنشطة العدوانية، مشيرا إلى أن بلاده تدعم تعزيز الحوار والتعاون وتظافر الجهود، مضيفا "من الجيد أن نرى حوارا بين الصين والولايات المتحدة، ونأمل أن تسير هذه المحادثات للأمام فهما دولتان كبرتان ولديهما تأثير على العالم، وسيكون لنا حوار مع كليهما".