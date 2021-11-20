حكومة اليابان تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار

كتب محمد جمال

قالت وكالة كيودو اليابانية اليوم إن حكومة البلاد تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار.

يذكرأن، أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهر تقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وهذا الأمر قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.

وعبر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، عن وجود حاجة لمزيد من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أنه لا يقبل أن يدفع الأميركيون المزيد من المال مقابل ارتفاع هذه الأسعار.

وكان من بين الإجراءات الأخيرة المتخذة، الإفراج عن جزء من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام الأمريكي.

وخفضت الولايات المتحدة مخزونها البترولي الاستراتيجي 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 606.15 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 2003.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين هبطت الأسبوع الماضي إلى 212 مليون برميل، أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي إلى 123.7 مليون برميل، أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

كما تراجعت أسعار النفط، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية قيام إدارة بايدن باستغلال احتياطيات الطوارئ، في خطوة منسقة مع دول مثل الصين، وتقرير مختلط عن المخزونات الأميركية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 81.43 دولار للبرميل، في أحدث التداولات، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط دولارا لتسجل 79.76 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 80.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد خسارتها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 81.93 دولار للبرميل، مبددا مكاسب بلغت 38 سنتا أمس.