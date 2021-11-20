حساب أمير ويلز ودوقة كورنوال عبر تويتر يحتفى بزيارتهما لمركز الجيزويت فى مصر

ريهام عبد الله

نشر الحساب الرسمى للأمير تشارلز أمير ويلز ، وكاميلا دوقة كورنوال، لقطات من زيارة ولى العهد البريطانى وزوجته للمركز الثقافى للجيزويت، وأشار الحساب إلى أن دوقة كورنوال تعتبر زيارة المركز من أفضل لحظات زيارتها لمصر، فيما التقى أمير ويلز ببعض الطالبات المشاركات فى معرض فى مركز الجيزويت.

وقال الحساب الرسمى لدوقة كورنوال وأمير ويلز عبر تويتر :" يقدم المركز اليسوعي الثقافي برنامجًا واسعًا من الأنشطة الفنية والفكرية والثقافية لتعزيز الاحترام والمساواة والعدالة، صاحب السمو الملكي يلتقي بالطلاب الذين شاركوا في معرض المركز الأخير".

The Jesuit Cultural Centre offers a broad programme of artistic, intellectual and cultural activities to promote respect, equality and justice.



🎨 His Royal Highness meets students who have been involved in the centre’s latest exhibition. #RoyalVisitEgypt pic.twitter.com/mcuDpLIEQH — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 20, 2021

What was one of Her Royal Highness’s best moments of #RoyalVisitEgypt?



🎬 The Jesuit Cultural Centre’s Film Club finds out! pic.twitter.com/82gBgceTs9 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 20, 2021

وفى سياق آخر قال بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة صباح اليوم إن أصحاب السمو الملكي الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال، عادا إلى المملكة المتحدة سعداء باللقاءات المختلفة اللتي قاموا بها والتجارب الجديدة التي مروا بها في "أم الدنيا"، وذلك بعد زياتهما الموفقة إلى مصر لمدة يومين؛ اليوم الأول في القاهرة واليوم الثاني في الإسكندرية.



أمير ويلز

وأوضح البيان أنه في يوم الخميس، التقى الأمير تشارلز بالبابا تواضرس الثاني، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، حيث ناقشا دور الدين في قضية تغير المناخ وكذلك العنف ضد المرأة وكيفية معالجة هذه القضايا، وقد استمتع سموه بهذا الحوار الدافئ الحميم وما لمسه من حكمة قداسة البابا.

أما في اليوم الثاني، فقد قام الأمير تشارلز بزيارة الحرم اليوناني في وسط القاهرة حيث استقبلته وزيرة البيئة المصريه الدكتورة ياسمين فؤاد. هناك ناقش الأمير مع العديد من اصحاب الشركات المصرية والبريطانية الفرص الممكنة لتنمية المشاريع الخضراء والقيام بمشاريع مبتكره في مصر لدعم مبادرة الأسواق المستدامة الخاصة بسمو الأمير.

كما احتفل صاحب السمو الملكي بمساهمة مشروع مصر تبدأ تحت إدارة شركة flat6labs والممول من المملكة المتحدة في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة العنف ضدها، بينما التقى بالشركات التي تقودها سيدات والتي تلقت دعماً مالياً وتقنياً من هذا المشروع وتعرف علي المزيد من انجازاتها.

بينما قامت دوقة كورنوال بزيارة مستشفى بروك البيطري، والتي تشغل صاحبة السمو الملكي منصب رئاستها في جميع أنحاء العالم.

بعدها سافر أصحاب السمو الملكي إلى الإسكندرية، حيث زاروا المركز الثقافي اليسوعي واطلعوا على المزيد عن تاريخه ودوره الديني والمجتمعي ، وذلك أثناء قيامهم بجولة في معرض فني لشخصيات إسكندرانية شهيرة صممه لاجئون سودانيون شبان.

وأخيرًا، وقبل العوده إلى المملكة المتحدة ، قام الأمير و الدوقة بزيارة أحد أبرز معالم الإسكندرية وهي مكتبة الإسكندرية، حيث أخذهم مديرها الدكتور مصطفى الفقي في جولة بين أرجاء المكتبة ثم أهدي أصحاب السمو الملكي كتاب عن تاريخ الحضارة المصرية. واطلعوا خلال الجولة على بعض الآثار والمخطوطات الموجودة في المكتبة ، والتقوا بمجموعة من الكتاب المصريين الشباب وشاهدوا عرضًا موسيقيًا قدمه مجموعه من الأطفال.