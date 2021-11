حساب أمير ويلز ودوقة كورنوال عبر تويتر يحتفى بزيارتهما لمركز الجيزويت فى مصر

وقال الحساب الرسمى لدوقة كورنوال وأمير ويلز عبر تويتر :" يقدم المركز اليسوعي الثقافي برنامجًا واسعًا من الأنشطة الفنية والفكرية والثقافية لتعزيز الاحترام والمساواة والعدالة، صاحب السمو الملكي يلتقي بالطلاب الذين شاركوا في معرض المركز الأخير".

The Jesuit Cultural Centre offers a broad programme of artistic, intellectual and cultural activities to promote respect, equality and justice.



🎨 His Royal Highness meets students who have been involved in the centre’s latest exhibition. #RoyalVisitEgypt pic.twitter.com/mcuDpLIEQH