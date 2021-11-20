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حبس رئيس سينا كولا 6 أشهر وتغريمه 384 مليون جنيه بتهمة التهرب من الضرائب

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:43 م
حبس رئيس سينا كولا 6 أشهر وتغريمه 384 مليون جنيه بتهمة التهرب من الضرائب أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، بقبول استئناف رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، في الحكم عليه بالحبس 3 سنوات، بتهمة التهرب من دفع  383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي، شكلا، وقضت بحبسه 6 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 384 مليون جنيه بخلاف الضريبة الإضافية 0.5 % عن كل أسبوع تأخير، وإلزامه بالمصروفات.

 
 
وكانت تسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية من أجل الفصل بها.
 
البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل،  بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
 
وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة  2011 حتي شهر ديسمبر  سنة  2015 ، قام  المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"،  بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.
 
نظر القضية المستشار المستشار محمد حسن، وعضوية المستشارين أحمد اللواج ، وأمير الوكيل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحي.
 
 

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