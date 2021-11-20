حالة الطقس بالإسماعيلية.. أمطار شديدة بالقنطرة غرب ومتوسطة على باقي المراكز

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قيام مركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة اللواء أحمد شعيب، رفع تجمعات مياه الأمطار الشديدة التى تعرضت لها المدينة، حيث يتم الآن رفع تجمعات المياه بشوارع السويس، ومصر والجيش، والتحرير باستخدام معدات الوحدة المحلية حيث تم استخدام 4 سيارات فنطاس، و4 ماكينة كوبوتا وسيارة كهرباء لرفع الكميات المتراكمة من الأمطار وتعرضت القنطرة غرب لأمطار شديدة بينما تتعرض مدينة الإسماعيلية وباقي المراكز والمدن لأمطار خفيفة.

وأصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمتابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة وذلك اعتبارًا من اليوم وحتي انتهاء فصل الشتاء وذلك بناءً علي تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

أكد محافظ الإسماعيلية علي ضرورة رفع حالة الاستعداد لدرجة الطوارئ بكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات ووجه باستمرار المتابعة التي تقوم بها الوحدات المحلية لتطهير كافة مسارات صرف الأمطار والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح وماكينات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وكلف "بشارة" معاون المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بقيام مسئولى الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ خطة إعادة تمركز معدات شفط وكسح المياه للقطاعات الأكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار، كما أكد علي ضرورة تعاون كافة الجهات أثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني محافظة الإسماعيلية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة