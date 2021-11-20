اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 01:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 20/11/2021 فى مصر

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 20/11/2021 فى مصر طقس بارد - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،  كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.
 
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى  22
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 العظمى 20
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 العظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 20
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 17 والعظمى 25
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الرعدية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:16 م

الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل والصباح الباكر

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:56 م

غدا حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة ورعدية والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:11 م

حالة الطقس.. خريطة وأماكن الأمطار غدا بكافة محافظات الجمهورية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:58 م

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 4 درجات وأمطار رعدية بسواحل البحر المتوسط

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:05 م

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة