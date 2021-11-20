جهاز الإحصاء: 41 مليونا عدد الأطفال الأقل من 18 سنة عام 2021

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذى يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة فى حياة الإنسان وضرورة الاهتمام بها أصدر الجهاز هذا البيان الصحفى لإلقاء الضوء على اهم المؤشرات الخاصة بالأطفال فى مصر والعالم.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوى العالم، ارتفاع عدد الأطفال العاملين فى العالم إلى 160 مليون طفل بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل فى السنوات الأربع الماضية.

28% من عمالة الأطفال فى الفئة العمرية (5 - 11 سنة) و35% من عمالة الأطفال فى الفئة العمرية ( 12-14 سنة) هم خارج المدرسة.

على مستوى العالم هناك تسعة ملايين طفل معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

112 مليون طفل بنسبة 70% من عمالة الأطفال يعملون فى المجال الزراعى (الصيد والعمل فى الغابات ورعى الماشية وتربية الاحياء المائية)، 20% بالقطاع الخدمى (31.4 مليون طفل)، 10% بالقطاع الصناعى بما فى ذلك التعدين (16.5 مليون طفل).

أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال فى مصر وفقا لإحصاءات الجهاز:

عدد الأطفال أقل من 18 سنة وفقا لتقديرات السكان عام 2021:

بلغ عدد الأطفال فى مصر 40.9 مليـــــون طفل (21.1 مليون ذكور بنسبة 51.6%، 19.8مليون اناث بنسبة 48.4%) وذلك فى منتصف 2021.

بلغت نسبة الأطفال فى الفئة العمرية (0 - 4 سنوات) 13.6%، بينما الاطفال فى الفئة العمـــــــــرية (15-17سنة) فقد بلغت نسبهم 5.8% من إجمالى السكان.

مؤشرات التعليم

التسرب من التعليم وفقا للنوع بين عامى ( 2018/2019- 2019/2020)

بلغت نسبة التسرب من التعليم فى المرحلة الابتدائيـــــــــة 0.2% من إجمالى المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث)، بينما بلغت 1.7 % فى المرحلة الإعدادية من اجمالى المقيدين بهذه المرحلة (1.4% ذكور، 2.1% للإناث).

كثافة الفصول فى مراحل التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى والإعدادى (2020/2021)

بلغت كثافة الفصل فى التعليم ما قبل الابتدائى 32 تلميذ/فصل بالتعليم العام مقابل27 تلميذ/ فصل بالتعليم الازهري.

بينما بلغت كثافة الفصل52 تلميذ/فصل بمرحلة التعليم الابتدائى العام مقابل 24 تلميذ/فصل بالتعليم الأزهري.

اما التعليم الإعدادى فبلغت كثافة الفصل 48 تلميذ/فصل بالتعليم العام، مقابل 19 تلميذ/فصل بالمعاهد الأزهرية.

المؤشرات الصحية

وفيات الأطفال بسبب جائحة كورونا خلال2020 -2021:

الموجة الأولى من جائحة كورونا من البداية حتى 21 نوفمبر 2020:

إجمالى حالات وفيات الأطفال (اقل من 15 سنة ) 17 حالة وفاة بنسبة 0.2% من إجمالى الوفيات.

الموجة الثانية من جائحة كورونا من 22 نوفمبر 2020 إلى 31 مارس 2021:

إجمالى حالات وفيات الأطفال (اقل من 15 سنة) 24 حالة وفاة بنسبة 0.4% من إجمالى الوفيات .

الموجة الثالثة من جائحة كورونا من 1 ابريل إلى 29 يونيو 2021:

إجمالى حالات وفيات الأطفال (اقل من 15 سنة) 14 حالة وفاة بنسبة 0.6% من إجمالى الوفيات.

وفيات الأطفال (وفقاً لإحصاءات المواليد والوفيات للجهاز عام (2020)

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (الأقل من سنة) من 15.7 طفل لكل ألف مولود حى عام 2020 وهو نفس معدل عام 2019.

انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بشكل طفيف حيث بلغ 19.8 طفل لكل ألف مولود حى عام 2020 مقابل 20.4 طفل عام 2019.

26.3% من وفيات الاطفال الرضع بسبب أمراض الجهاز الدوري، بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب الالتهاب الرئوى وباقى امراض الجهاز التنفسى 15.7% وذلك عـــــام 2020.

الرعاية الاجتماعية للأطفال:

بلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى 15313 وملتحق بها 908969 طفل عام 2020.

بلغ عدد حضانات الإيواء للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 55 دار وملتحق بها 883 طفل وذلك

عام 2020.

بلغ عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والأعمال العام 20 دار عام 2020 ملتحق بها 867 طفلا وسعتها 2064 طفلا .

جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل:

تهتم الدولة اهتماما خاصاً بمرحلة الطفولة ويتبلور ذلك فى وضع المادة رقم (80) الخاصة بالطفـــــل فى الدستــــور المصرى وتنص على " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله ". كما أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات والمبادرات بهذا الصدد ومنها:

مشروع القضاء على عمالة الأطفال فى مصر بحلول 2025، والذى تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشئون الاقتصادية والسياسة المناخية فى هولندا.

فى مجال التعليم:

إعداد الاستراتيجية القومية للتعليم (2014-2030)

أن يكون التعليم متاحاً بجودة عالية للجميع دون تمييز.

مبادرة تعليم الفتيات فى مصر (التعليم المجتمعي، والفرصة الثانية).

التوسع فى التعليم الفنى وخاصة للإناث.

إجمالى المخصصات المالية لتعليم الأطفال فى الموازنة العامة للدولة 93.5 مليار جنيه للعام المالى 2019/ 2020:

71% من موازنة التعليم موجهة للأطفال، منها 4,2 مليار جنيه مصرى لمرحلة رياض الأطفال، 62,8 مليار جنيه للمراحل الابتدائية، والإعدادية.

بعض المبادرات فى مجالات الصحة العامة والنفسية للطفل وإعانته إقتصاديا:

حملة فحص الأطفال والكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم ضمن مبادرة السيد الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية تحت شعار "100 مليون صحة"

مبادرة (نور حياة) التى أطلقها:الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)، وهى تستهدف الكشف المبكر على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية من صندوق "تحيا مصر".