جامعة قناة السويس تتصدر المجموعة الرابعة لعباقرة الجامعات

الإسماعيلية – السيد فلاح

تصدرت جامعة قناة السويس المجموعة الرابعة لعباقرة الجامعات بعد فوزها على جامعة كفر الشيخ ببرنامج "صوت الجامعة" العباقرة الموسم الرابع.

وقال بيان لجامعة القناة، إن مشاركة الجامعة جاءت تحت رعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي محمد غنيم، منسق عام الأنشطة بالجامعة.

وتم تنفيذ المسابقة باستديوهات قناة "القاهرة والناس" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للجامعات بقيادة علا محمد كمال، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتوعية بقيادة نجوى صلاح وبدعم ورعاية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

قام بتدريب فريق الجامعة كل من الدكتور أيمن جمعة والدكتور أحمد يحي والدكتور كريم ثابت والدكتورة إيمان نور الدين والدكتور كريم شحتة والدكتورة ناريمان محمود، والمشرف الإداري طارق حماد.

يشرف على الفريق الادارة العامة لرعاية الشباب بقيادة عبد الله عامر، المدير العام وأسرة وفريق عمل إدارة النشاط الثقافي والإعلامي بقيادة مروة عدلي مدير الإدارة.