جامعة طنطا تنظم المعسكر التثقيفي «قادة التطوع» للطلاب الفائقين

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في بيان له، تنظيم وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة، اليوم، المعسكر التثقيفي «قادة التطوع» للطلاب الفائقين على مستوى الجامعة بكلية التجارة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة طنطا استجابة لـ«رؤية مصر 2030»، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له.

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على الدور الهام لوحدة التضامن الإجتماعي بجامعة طنطا في دعم الطلاب غير القادرين وذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى دعم الطلاب المتفوقين بالكليات العلمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جامعة طنطا من ضمن 12 جامعة علي مستوي الجمهورية في حاضنات الفائقين، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى، والدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، والدكتور فتوح راشد منسق الجامعة، وأحمد هيبه منسق وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

من جانبه، أشاد الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة فى كلمته بالدعم اللامحدود لقطاع الدراسات العليا والبحوث بقيادة الدكتور كمال عكاشة، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التضامن مع الجامعات يأتى فى إطار مساعدة الطلاب غير القادرين ودعم الانشطة التعليمية والتثقيفية، وتعزيز سبل التعاون المستمر بين وزارة التضامن والجامعات.

واستعرضت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنها برنامج تكافل وكرامة لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا ، وفتح فصول جديدة لمحو الأمية، وإطلاق برنامج فرصة للراغبين فى الالتحاق بوظيفة أو الحصول على قرض للمشروعات الصغيرة، وتنظيم أكثر من 24 قافلة بمركز زفتي، وتدريب فرق عمل من الرائدات الريفيات لتوعية المرأة الريفية، والتوسع فى حضانات الأطفال، حماية الأطفال بلا مآوي، برنامج مودة لتوعية المقبلين علي الزواج، فضلًا عن دعم ورعاية ذوي الهمم وتوفير حزمة من الخدمات المتكاملة للتغلب علي ظروفهم.

أوضح الدكتور فتوح راشد منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا، أنه من المقرر تنظيم مجموعة ورش عمل عن الإسعافات الأولية وريادة الاعمال والحديث عن اهمية التطوع في خلق انسان جديد، بمشاركة محمود جمال هلال منسق التطوع بالجامعات بالهلال الاحمر، ونادر صلاح المدير التنفيذي للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، والدكتور محمود حسنى علام مدرب الإسعافات بالهلال الاحمر، والدكتور محمد الحضرى مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة طنطا .