جامعة القاهرة تؤكد انتظام الدراسة غدا واستمرار عقد امتحانات الميد تيرم

كتب محمد صبحى

أكد مصدر مطلع من جامعة القاهرة انتظام الدراسة غدا على مستوى كليات الجامعة وفقا لجدول المحاضرات بالكليات، ولن يتم إصدار أى قرارات بشأن تعطيل الدراسة، مع الاستمرار فى تنفيذ جداول امتحانات الميد تيرم وفقا للجداول المعلنة مسبقا من الكليات.

وأشار المصدر إلى أن انتظام الدراسة ياتى وفقا للتقرير الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا الاستمرار فى حملات تطعيم الطلاب بلقاح كورونا داخل الحرم الجامعى ونقاط التطعيم بالكلية والنقطة المركزية بجوار الباب الرئيسى .

وتابع المصدر، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللوجيستية الخاصة بموسم الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار، حيث تم التنسيق مع الإدارات الهندسية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار.