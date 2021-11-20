اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: أعمال شغب فى روتردام بعد مظاهرات رافضة لقيود على غير المطعمين

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:23 ص
جارديان: أعمال شغب فى روتردام بعد مظاهرات رافضة لقيود على غير المطعمين أعمال شغب فى نوتردام
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على اندلاع أعمال شغب فى إطار مظاهرات فى مدينة روتردام الهولندية ضد خطط الحكومة لفرض قيود على الأشخاص غير المطعمين بلقاح كورونا، وقالت إن الشرطة أطلقت طلقات تحذيرية، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

وأضرمت حشود من مثيري الشغب النيران في السيارات وألقت الحجارة على الشرطة في وسط المدينة الساحلية الهولندية أمس الجمعة وردت الشرطة بإطلاق الرصاص وخراطيم المياه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باتريشيا ويسيلز: "أطلقنا طلقات تحذيرية وأطلقنا أيضا طلقات مباشرة لأن الوضع كان يهدد الحياة".

وأظهرت صور في وسائل إعلام هولندية اشتعال النيران في سيارة شرطة واحدة على الأقل ودراجة أخرى محطمة.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن مثيري الشغب أشعلوا الحرائق وأشعلوا الألعاب النارية، وقالوا إن السلطات أغلقت محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.

وأضافت: "تم حتى الآن تنفيذ العشرات من الاعتقالات ومن المتوقع أن يتبعها المزيد من الاعتقالات، وقال بيان للشرطة إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم من جانب الشرطة."

ووصف رئيس بلدية روتردام، أحمد أبو طالب، أعمال الشغب بأنها " سلسلة من العنف".

وقال للصحفيين: "شعرت الشرطة بالحاجة إلى استخدام سلاح في النهاية للدفاع عن نفسها".

هدأ الوضع إلى حد كبير فى وقت لاحق، لكن حطام سيارة شرطة محترقة وعشرات الدراجات المحطمة تناثرت في المكان.

وقالت الشرطة الهولندية إن وحدات من جميع أنحاء البلاد تم إحضارها "لاستعادة النظام".

وقالت الحكومة إنها تريد سن قانون من شأنه أن يسمح للشركات بتقييد نظام حركة الأشخاص على الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من  فيروس كورونا.

وشهدت البلاد ارتفاع نسبة العدوى في الأيام الأخيرة بشكل قياسى ودخل إغلاق جزئي جديد حيز التنفيذ قبل أسبوع. وتتزايد الحالات أيضًا في جميع أنحاء أوروبا ، وذلك بعد تراجع وتيرة الحصول على اللقاح ، وتضاؤل ​​المناعة بين الأشخاص الذين تم تلقيحهم مبكرًا ، وتخفيف القيود مثل ارتداء الكمامات.

 

 


هولندا

لقاحات كورونا

كورونا

اعمال شغب فى روتردام

كورونا فى اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليونان تفرض قيودًا صحية جديدة على غير المحصنين ضد "كورونا"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:17 م

ألمانيا تشدد القيود على غير الملقحين لتخطى الموجة الرابعة من كورونا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:07 ص

سويسرا تشهد موجة كورونا خامسة ولا تعتزم فرض قيود جديدة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:00 ص

ألمانيا: نخطط لفرض مزيد من القيود على مواطنين لم يتلقوا لقاحات ضد كورونا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:20 م

فاينانشيال تايمز: الدول الأوروبية تعيد فرض قيود كورونا لمواجهة ارتفاع معدل الإصابات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة