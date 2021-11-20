جارديان: أعمال شغب فى روتردام بعد مظاهرات رافضة لقيود على غير المطعمين

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على اندلاع أعمال شغب فى إطار مظاهرات فى مدينة روتردام الهولندية ضد خطط الحكومة لفرض قيود على الأشخاص غير المطعمين بلقاح كورونا، وقالت إن الشرطة أطلقت طلقات تحذيرية، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

وأضرمت حشود من مثيري الشغب النيران في السيارات وألقت الحجارة على الشرطة في وسط المدينة الساحلية الهولندية أمس الجمعة وردت الشرطة بإطلاق الرصاص وخراطيم المياه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باتريشيا ويسيلز: "أطلقنا طلقات تحذيرية وأطلقنا أيضا طلقات مباشرة لأن الوضع كان يهدد الحياة".

وأظهرت صور في وسائل إعلام هولندية اشتعال النيران في سيارة شرطة واحدة على الأقل ودراجة أخرى محطمة.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن مثيري الشغب أشعلوا الحرائق وأشعلوا الألعاب النارية، وقالوا إن السلطات أغلقت محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.

وأضافت: "تم حتى الآن تنفيذ العشرات من الاعتقالات ومن المتوقع أن يتبعها المزيد من الاعتقالات، وقال بيان للشرطة إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم من جانب الشرطة."

ووصف رئيس بلدية روتردام، أحمد أبو طالب، أعمال الشغب بأنها " سلسلة من العنف".

وقال للصحفيين: "شعرت الشرطة بالحاجة إلى استخدام سلاح في النهاية للدفاع عن نفسها".

هدأ الوضع إلى حد كبير فى وقت لاحق، لكن حطام سيارة شرطة محترقة وعشرات الدراجات المحطمة تناثرت في المكان.

وقالت الشرطة الهولندية إن وحدات من جميع أنحاء البلاد تم إحضارها "لاستعادة النظام".

وقالت الحكومة إنها تريد سن قانون من شأنه أن يسمح للشركات بتقييد نظام حركة الأشخاص على الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من فيروس كورونا.

وشهدت البلاد ارتفاع نسبة العدوى في الأيام الأخيرة بشكل قياسى ودخل إغلاق جزئي جديد حيز التنفيذ قبل أسبوع. وتتزايد الحالات أيضًا في جميع أنحاء أوروبا ، وذلك بعد تراجع وتيرة الحصول على اللقاح ، وتضاؤل ​​المناعة بين الأشخاص الذين تم تلقيحهم مبكرًا ، وتخفيف القيود مثل ارتداء الكمامات.