تفاصيل حصاد المسابقات والزيارات خلال أسبوع فى منطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن تفاصيل العمل على مدار الأسبوع الماضى فى المنطقة لخدمة الطلبة والأعمال الإنشائية وأعمال التطوير التى تجرى داخل المنطقة، حيث شهد الأسبوع الماضى انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم، بمقر رعاية الطلاب لمسابقة (الإمام الطيب) لحفظ القرآن الكريم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم فى حصاد الأسبوع الماضى، إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقتى (فارس المتون) و(المترجم الناشئ) على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية، وانطلاق مسابقة تنس الطاولة للفتيات، بإشراف الوكيل الثقافى أحمد عبادي، وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير إدارة رعاية الطلاب، وتحت اشراف قسم التربية الرياضية بإدارة رعاية الطلاب بقيادة حامد أحمد عبداللطيف موجه عام التربية الرياضية بالمنطقة.

كما شهدت المنطقة استقبال الدكتور خليفة محمد إبراهيم، للأستاذ دكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والوفد المرافق له، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية، وقد رافقه أثناء هذه الزيارة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والدكتور محمد كامل أحمد مدير عام مكتب رئيس القطاع، ومحمود رضا حافظ من مكتب رئيس القطاع، الإضافة إلى ممثلى ومسئولى إدارات ( الشئون القانونية - التفتيش المالى والإدارى - الامتحانات - التنسيق - رياض الاطفال - التعليم الاعدادى - التعليم الثانوى - الإحصاء - الكمبيوتر التعليمى - الخطة والمنهج - الحسابات ) للوقوف على مدى سير وانتظام العملية التعليمية بالمنطقة ومعاهدها وإدارتها.

كما زار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والوفد المرافق لهن بعض المعاهد بمنطقة الأقصر الأزهرية الأقصر الأزهرية منها:- (معهد الأقصر الإبتدائى، ومعهد بنين الأقصر الإعدادى الثانوى، ومعهد الكرنك الإبتدائي)، وذلك للوقوف على مدى سير وانتظام العملية التعليمية بهذه المعاهد وغيرها، كما قام بمناقشة الطلاب والتلاميذ للوقوف على مدى استيعابهم للمادة العلمية وتفاعلهم مع المعلمين.