تعرف على نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأشمون والشهداء بالمنوفية خلال أسبوع

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على أن هناك متابعات دورية وميدانية، لتنفيذ كافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومى "حياة كريمة" لتطوير واجهة الريف المصرى للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أن جميع قرى الشهداء شهدت الأسبوع الماضى تطوراً كبيراً وتقدماً فى نسب تنفيذ المشروعات فى مختلف القطاعات، ففى الوحدة المحلية بزاوية الناعورة تم فك الأخشاب لسقف الدور الثانى علوى بالمجمع التنموي، وتم تسديد الدور الأرضى بالمجمع الزراعي، وجارى استكمال أعمال فك الأخشاب بعملية رفع الصرف الصحي، واستمر العمل لإحلال تربة المركز الصحى بقرية زاوية الناعورة، وتتواصل أعمال التطوير بمركز شباب نادر، وتخشيب القواعد المسلحة للوحدة الصحية بجزيرة الحجر، وفى الوحدة المحلية بساحل الجوابر جارى العمل فى تسديد المجمع الزراعى بساحل الجوابر، وتشطيبات المجمع الخدمي، ورفع كفاءة الوحدة الصحية.

وجارى تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحى بشمياطس، وحفر خطوط الصرف الصحى بالقرية، ورفع كفاءة مدرسة شمياطس الابتدائية، ورفع كفاءة الوحدة الصحية، ومد كابلات الكهرباء الأرضى بالقرية، وتتواصل أعمال خط الطرد بسرسموس، وتم شد خشب الدور الأرضى بمستشفى التامين الصحى الشامل بسرسموس، ومد خطوط الصرف الصحى بقرية كفر الجمالة، وفى الوحدة المحلية بكفر عشما جارى العمل فى تشطيب الواجهة للمجمع التنموى، والانتهاء من بناء الدور الأرضى بمبنى مجمع الخدمات الزراعية، وتغويص بيارة الصرف الصحى لقرية عشما ومد خطوط الصرف لشارع شوالي.

وتطوير مركز شباب قرية كفر عشما وتركيب السيراميك والسقف المعلق، وفك خشب الأعمدة بالدور الأرضى بمبنى الوحدة الصحية بكفر عشما، وفك خشب الأعمدة بالدور الأرضى بمبنى الإسعاف بالقرية، وتركيب السباكة والسيراميك والنجارة بمركز شباب العراقية، وصب الأعمدة بالدور الأرضى بمبنى الإسعاف، وتخشيب وتسليح القواعد والسملات بمبنى الوحدة الصحية، وتطوير مركز شباب سلامون بحرى وعزل الحمامات وتركيب الإضاءة وتشطيب السور، وفى الوحدة المحلية بدنشواى تواصلت أعمال عزل ومعالجة حوض التهوية.

وتركيب وصلات دخول وخروج المياه بمحطة معالجة دناصور، والانتهاء من تسليح سقف الدور الأول علوى بمركز شباب دناصور والتجهيز لتسديد قصية الردم بالدور الأرضي، وتسليح القواعد المسلحة بالوحدة الصحية بدناصور، والانتهاء من تسليح القواعد المسلحة بمركز شباب إبشادى، ومد خطوط الصرف الصحى بأبو كلس، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو كلس، وجارى التجهيز لتسديد قصية الردم بالدور الأرضى بالمجمع الزراعى بدنشواي، واستمرت أعمال تشطيب المجمع الخدمى بدنشواى بأدواره الثلاثة ومحارة الواجهة وعزل السقف، ومد خطوط الصرف الصحى بدنشواى، والبدء فى تخشيب سقف وحدة الإسعاف.

والبدء فى تخشيب سقف الدور الأرضى بالمركز الصحى بدنشواى، وفى الوحدة المحلية بدراجيل تم رفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر الشبع، وتواصلت تشطيبات المجمع التنموى بدراجيل، وصب أعمدة الدور الأول علوى بالمجمع الزراعي، ودق بئر ارتوازى بعملية مياه دراجيل، ورفع كفاءة مدرسة الشهيد شوقى الفقى الإعدادية، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب دراجيل، وصب سقف الدور الأرضى بوحدة إسعاف دراجيل، وصب اللبشة العادية بالوحدة الصحية ،و الاستمرار فى إنشاء كوبرى مشاه عزبة القط، وفى زاوية البقلى تم استئناف أعمال سكن كريم بالعزبة الحمراء، وبزاوية البقلي، وتطوير وحدة خلع الملابس بمركز شباب زاوية البقلي، وفك نجارة المجمع الزراعى بزاوية البقلى وتسديد الدور الأرضي، ووضع طبقات الإحلال بالمركز الصحى بعمروس، وتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى والملعب بمركز شباب بشتامي.

فيما أكد سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون على تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى المركز بالقطاعات المختلفة سواءً فى قطاع المياه والصرف الصحى من إنشاء محطات للمياه والصرف الصحى أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل، وإنشاء محطات معالجة ومد خطوط المياه والصرف للمناطق المحرومة.

كما جارى استئناف تنفيذ الأعمال بقطاع الأبنية التعليمية سواءً بإنشاء مدارس جديدة أو توسعة ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل حيث تم حتى الان الانتهاء من تسليم 8 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية منها مدرسة الشهداء بشما وجناح مدرسة عبد العزيز عبد اللطيف البدوى بسمادون وجناح مدرسة عبد السلام وهبه بشما ومدسة سمادون الابتدائية الجديدة ومدرسة خالد سطوحى بسمادون وجناح مدرسة الشهيد السيد يحيى بسمادون وجناح مدرسة الكوادى الابتدائية، وجناح مدرسة طهواى الثانوية العامة وجارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المدارس.

كما جارى العمل فى الانتهاء من التشطيبات النهائية للمجمعات الحكومية وكذا جارى الانتهاء من أعمال الإنشاءات للمجمعات الزراعية فى جميع الوحدات المحلية، وجارى العمل فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى بعدد كبير من القرى، وأيضا استمرار العمل فى تحجير وتبطين الترع بقرى مركز أشمون حيث تم الانتهاء من تبطين ترعة الفواره بشما بطول 2100م، وجارى الانتهاء من ترعة بهواش بنفس القرية، كما تواصل حياه كريمة أعمالها فى إنشاء وتطوير مراكز الشباب والمراكز الصحية ووحدات الإسعاف، حيث تم الانتهاء من تطوير مركز شباب شما، وفى قطاع الاتصالات جارى استبدال الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية بالوحدة المحلية بشما.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان انتهائها وفق الجدول الزمنى المحدد ولتحقيق أقصى استفادة من المبادرة والتدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية، وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإحداث تنمية شاملة بقرى المحافظة.