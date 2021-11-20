تعرف على كيفية استخراج اشتراك المترو × 10 معلومات

كتب ــ رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها وقيمتها من خلال الآتى:

1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.

2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.

3ـ يستلزم إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

4ـ يتطلب اشتراك الطلبة استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك.

5ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

6ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.

7ـ يستخدم الاشتراك لحامله فقط.

8ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.

9ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.

10ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.